Spill Fuser og Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr i helgen med Xbox Free Play Days

Du ser på Annonser

Hver helg tilbyr Microsoft to-tre spill som kan lastes ned og nytes helt uten ekstra kostnad for alle som har Xbox Live Gold eller Game Pass Ultimate. Dette initiativet kalles Xbox Free Play Days og denne gangen har vi en uvanlig fin helg å se fram mot med to titler vi mistenker at flere av dere har gått glipp av.

Det første spillet er Fuser, Harmonix' DJ-baserte musikkspill som lar deg mikse låter med håndkontrolleren. Det ble utgitt i november i fjor, og om du savner spill som Guitar Hero eller Rockband, kan dette være verdt æ sjekke ut om du abonnerer på en av de to tjenestene.

Spill nummer to er Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, et actionrollespill som ble sluppet til PC og konsoll i 2018. Dets gameplay minner en del om Diablo, og tilbyr både singleplayer og co-op. Vi anbefaler å sjekk ut dette om du liker sjangeren eller Warhammer 40K.