Spill Ghost Recon: Breakpoint gratis denne helgen

Du ser på Annonser

Ingen planer for helgen? Da har Ubisoft et forslag for deg. Hvorfor ikke laste ned og prøve ut Ghost Recon: Breakpoint? Det er helt gratis (alle format) fra og med i dag frem til 25. januar klokken 18:01. Som du kanskje vet finnes det allerede en seks timer lang testversjon, men her er det ingen begrensninger, så om du setter deg ned og dedikerer all din tid til spillet og glemmer alt annet, bør du klare å klemme ut ganske så mange timer her.

Ghost Recon: Breakpoint hadde dessverre en del mangler da det ble sluppet i 2019, men Ubisoft har ikke gitt opp, og har bygget ut spillet kontinuerlig med nytt innhold. Vi synes absolutt det er verdt å sjekke ut, i hvert fall nå som du kan gjøre det gratis.