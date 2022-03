Spill Hunt: Showdown, Narita Boy og Warhammer: Chaosbane gratis på Xbox denne helgen

HQ

Om du abonnerer på Xbox Live Gold eller Xbox Game Pass Ultimate får du et utvalg spill å laste ned og nyte uten ekstra kostnad hver helg i et program som kalles Free Play Days. Denne uken tilbys tre ganske kule titler og du får altså tilgang til de fullstendige versjonene i perioden frem til mandag, 21. mars klokken 7:59. Du får også beholde all fremgang i tilfelle du bestemmer deg for å kjøpe noen av titlene etter perioden.

Her er dine Free Play Days-spill denne helgen:



Warhammer: Chaosbane



Narita Boy



Hunt: Showdown



Det tilbys også store rabatter på disse med 70-80% (avhengig av versjon) på Warhammer: Chaosbane mens Hunt: Showdown har 75% rabatt på grunnspillet og 70% på diverse innholdspakker.