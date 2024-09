Spill i warphastighet med TP-Links Archer GE800-ruter

HQ

Vi vet alle hvordan det er å oppleve dårlige bredbåndsforbindelser. Det forstår også folkene hos TP-Link, og derfor har de kommet opp med et ruteralternativ som hevder å ha hastigheten og rekkevidden som gjør at du kan holde deg tilkoblet med høye hastigheter for å blåse ut konkurransen.

Denne ruteren er kjent som TP-Link Archer GE800 BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7, og som du sannsynligvis kan utlede av navnet, er det en tri-band-tilkoblingsenhet som fungerer ved hjelp av Wi-Fi 7, noe som gir hastigheter på opptil 11 520 Mbps på 6 GHz-kanalen, i tillegg til å ha to mega-raske 10 Gbps WAN / LAN-porter for de som leter etter en kablet tilkoblingsmetode.

For å lære mer om denne ruteren og for å se om det er enheten for deg, sjekk ut den nye episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker om den.