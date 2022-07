Spill må betale 1 million kroner for 1 minutt i Gamescom Opening Night Live

HQ

Noe de færreste tenker over når vi får servert trailere og annonseringer på E3-messen, Xbox & Bethesda Showcase, State of Play, Nintendo Direct og lignende er at utviklere og utgivere ofte må betale ganske mye for dette rampelyset. Akkurat hvor mye avsløres sjeldent offentlig, så Geoff Keighley og kompani skal ha skryt for grepet sitt.

Som kjent vil jo årets Gamescom Opening Night Live-sending være stappet full med nyheter og trailere mellom klokken 20 og 22 den 23. august, så da er det interessant at showet sin offisielle hjemmeside avslører hvor mye det koster å få promotert spillet sitt der. Jeg spøkte ikke om at prisene kan være ganske drøye. Se bare på dette:



30 sekunder koster omtrent 844,000 kroner (85,000.00 €)



60 sekunder koster litt over 1,240,000 kroner (125,000.00 €)



90 sekunder koster omtrent 1,640,000 kroner (165,000.00 €)



120 sekunder koster litt over 2,085,000 kroner (210,000.00 €)



Derfor er det ikke akkurat rart at storspill som Call of Duty: Modern Warfare II, Elden Ring, Gotham Knights og andre med høye budsjetter vanligvis får mest tid i rampelyset på slike show. Samtidig skal vi ikke glemme at noen unntak gjøres om mindre spill virkelig fascinerer produsentene av disse sendingene, så vi kan heldigvis få glimt av både Cuphead, Somerville, Bear and Breakfast og slikt noen ganger også. Vi får se hva årets utgave byr på om litt under en måned.