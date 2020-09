Spill Mario Kart i virkeligheten den 16. oktober

Mange Mario Kart-fans satte nok hjertet i halsen da Mario Kart dukket opp i dagens Nintendo Direct, og selv om det ikke var Mario Kart 9 var det en interessant grunn til det.

Når Mario Kart Live: Home Circuit lanseres på Nintendo Switch den 16. oktober kommer det nemlig med en radiostyrt Mario- eller Luigi-bil vi kan kontrollere med hybridkonsollen. Det som gjør det ekstra spennende er at augmented reality-elementene gjør slik at det faktisk blir skikkelig Mario Kart hvor du kan bruke våpen, kjøre over booster for ekstra fart og lignende. Alt du trenger å gjøre er å lage din egen bane og forhåpentligvis overtale en venn til å også kjøpe seg et sett slik at dere kan spille mot hverandre.