Spill Mortal Kombat 1 og mer "gratis" med Game Pass Ultimate denne helgen.

Nå kjenner du sikkert til Microsoft-programmet Free Play Days, som i bunn og grunn er et utvalg på 3-4 spill som du kan laste ned og spille så mye du vil hver helg. Dette tilbudet er tilgjengelig for alle abonnenter på Game Pass Core og Game Pass Ultimate, og nå er ukens gratistitler presentert, og la oss bare si at en av titlene stjeler all oppmerksomheten.

Fra og med nå og frem til mandag morgen kl. 8:00 GMT / 9:00 CET kan du fritt glede deg over Moving Out 2, Ed-0: Zombie Uprising, From Space og... Mortal Kombat 1. Jepp, du kan laste ned og spille NetherRealm Studios' nyeste kampspill, og kan vi også foreslå at du laster ned Peacemaker til det, da han ble utgitt denne uken som et morsomt og godt laget tillegg.

Hvis du ønsker å beholde noen av disse spillene, er de alle på salg i denne perioden ( Premium Edition av Mortal Kombat 1 er for øyeblikket billigere enn Standard Edition og inkluderer masse ekstrautstyr, inkludert Peacemaker og mer), og du vil også kunne beholde lagringsfilen din.

Vil du prøve noen av disse spillene?