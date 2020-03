Spill Overwatch, Nascar og Verdun uten ekstra kostnad på Xbox One i helgen

De siste årene har Activision og Blizzard samarbeidet med Twitch for å sende e-sportsturneringene selskapene har for spillene sine, men dette blir ikke tilfellet i år....

Los Angeles Valiant bytter farger

den 8 januar 2020 klokken 14 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

LA Valiants Overwatch-lag er kjent for sine grønne drakter, men nå har en nylig tweet avslørt at de er klare for en endring, og blander gult og blått for å gi laget en ny...