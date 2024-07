Spill på glass med denne unike musematten

HQ

Musematter kan lages av en rekke forskjellige materialer, som oftest plast eller stoff. Folkene på Wallhack har bestemt seg for å ta steget fullt ut og være kreative når det gjelder designfilosofien for musematter, og har kommet opp med en genial kreasjon som de kaller Glasspad.

Glasspad er en musematte i herdet glass som hevdes å gi uovertruffen hastighet og nøyaktighet. Matten er laget av silikonglass som har blitt mikroetset for å få en unik overflate, og deretter brent til 620 grader Celsius for å oppnå samme holdbarhet og struktur som sikkerhetsglass, noe som betyr at den ikke går i stykker hvis du spiller for hardt.

Du kan kjøpe en Glasspad i dag, enten i hvitt eller svart, men du kan også se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor for å høre noen fakta og tanker om Glasspad fra vår egen Magnus.