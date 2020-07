Du ser på Annonser

Neste uke tilbyr Nintendo muligheten til å spille Pokémon-fightingspillet Pokkén Tournament DX på Nintendo Switch i to uker helt gratis. Spillet blir tilgjengelig for nedlasting som del av et "Game Trials"-initiativ for å fange oppmerksomheten til nye spillere. Perioden gjelder fra den 29. juli til 11. august, og du trenger ikke engang å være medlem av Nintendo Switch Online for å delta.

Du kan starte med å forhåndsnedlaste spillet nå via Nintendo eShop.