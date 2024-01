Spill sju EA Sports-titler gratis denne helgen

HQ

Som du kanskje vet, har Microsoft et program de kaller Free Play Days, som er et utvalg på vanligvis tre titler som Xbox Game Pass Core- og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned gratis og nyte i løpet av en helg (frem til mandag kl. 9 for å være mer presis).

Denne gangen er alle tilbudene sportstemaer, ettersom EA Sports har tatt over med ikke mindre enn syv av de nyeste installasjonene i hver franchise. Som vanlig får du beholde sparepengene dine hvis du bestemmer deg for å kjøpe noen av dem etter å ha testet dem, og de er alle nedsatt i løpet av helgen. Her er utvalget ditt :

- EA Sports FC 24

- Madden NFL 24

- NHL 24

- F1 23

- EA Sports PGA Tour

- EA Sports WRC

- Super Mega Baseball 4

Skal du tilbringe helgen med litt EA Sports-underholdning?