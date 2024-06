Spill som avsløres på Xbox Games Showcase vil få dedikerte dypdykk neste uke

HQ

Microsoft holder sin Xbox Games Showcase denne søndagen, hvor vi selvfølgelig får se massevis av spill, både ny informasjon og trailere for de som allerede er annonsert - i tillegg til helt nye titler og andre spennende ting.

Men arrangementet forventes å være rundt 90 minutter langt (to timer med Call of Duty: Black Ops 6 -presentasjonen etterpå), og det betyr selvfølgelig begrenset plass til hver tittel, og med dette i bakhodet forteller Microsoft oss nå via Xbox Wire at vi vil få mer informasjon om spillene som vises i løpet av den kommende uken:

"Fra og med mandag 10. juni og gjennom hele uken vil den offisielle Xbox Podcast sende en serie spesielle episoder med oppdateringer og dypdykk i titler som vises under Xbox Games Showcase. Disse programmene vil bli publisert daglig på Xbox' YouTube-kanal og podcast-tjenester, med tilhørende artikler på Xbox Wire. Vi ser frem til å dele flere detaljer etter at Showcase er avsluttet."

Vi vil selvfølgelig følge alle disse dypdykkene og fortelle deg mer om dem her på Gamereactor. Er det noe spesielt spill du er nysgjerrig på fra Microsoft?