Spill som conquistadorer mot Cthulhu i The Mound: Omen of Cthulhu

HQ

Ace Team, utviklerne bak Clash: Artifacts of Chaos og Zeno Clash-serien, tar fatt på en ny sjanger og dypper tærne i det tentakelbefengte vannet i det lovecraftianske universet i The Mound: Omen of Cthulhu.

The Mound ble annonsert på kveldens Nacon Connect: Omen of Cthulhu lar deg og opptil tre venner dra ut på eventyr for å finne en legendarisk underjordisk by og skattene som venter der inne.

Men som det ofte er med Lovecraft, viser det seg snart at ting som først ser ganske pene ut, skjuler ubeskrivelige grusomheter. Bare seriøst lagarbeid og en evne til ikke å falle for de kosmiske skrekkenes utenomjordiske krefter vil holde deg i live i dette spillet, som lanseres i 2025 til PC, PS5 og Xbox Series X/S. Sjekk ut traileren nedenfor: