Spill som en Padawan i Minecrafts nye Star Wars-DLC

Under Minecraft Live i helgen hadde Mojang og Disney en ganske stor overraskelse på lager for fansen. Det viser seg at Minecraft blir utvidet med et Star Wars-tema og et historiebasert eventyr kalt Path of the Jedi.

Som navnet antyder vil du få spille som en Padawan, og siden det er Minecraft DLC vil du kunne tilpasse en hel masse ting, som din egen droide og til og med lyssabel. Eventyrene dine tar deg med til forskjellige steder i den elskede galaksen langt, langt borte, som Coruscant og Kamino, og det vil også være mange kjente fjes å møte - inkludert Ahsoka Tano, General Grievous og Obi-Wan Kenobi.

Høres bra ut, ikke sant? Du kan starte eventyret 7. november, og StarWars.com sier at du bør "ta turen til omkledningsrommet for å få en R2-D2-skjorte - gratis frem til 7. desember".

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en forsmak på hva som kommer.