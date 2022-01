Spill som Vi fra Arcane i Fortnite

HQ

Jeg var selvsagt ikke den eneste som storkoste meg med Arcane da den fantastiske serien dukket opp på Netflix forrige november, og det var tydelig at Riot og kompani visste at de hadde noe stort på gang. Samtidig kom tross alt et skin av Jinx til Fortnite, noe som fikk mange til å også ønske seg andre figurer fra franchisen. Nå har tiden endelig kommet.

For etter en stund med rykter blir Vi fra Arcane tilgjengelig i Fortnite klokken 1 i natt. Som vanlig venter det ikke bare et veldig kult skin heller. Det blir også mulig å kjøpe den nusselige Memories of Zaun-ryggsekken, en Piltover Warden Hammer Pickaxe og en Punching Practice-emote. De av dere som gikk glipp av Jinx blir nok også glade for å høre at hun blir til salg igjen samtidig.