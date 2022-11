Spill Star Citizen helt gratis frem til slutten av november

HQ

Star Citizen startet sin pre-produksjonsfase tilbake i 2010, og i 2012 var det en vellykket Kickstarter-kampanje. Og fortsatt er ikke spillet ferdig, selv med et enormt budsjett og et tiår under utvikling. Men nå kan du i det minste prøve det gratis på PC frem til slutten av november for å se om det er verdt å investere egen tid og penger i.

Dette ble annonsert for en stund siden:

From November 18 (starting 16:00 UTC) until November 30 (ending 20:00 UTC), everyone can play Star Citizen for free.

Kommer du til å prøve det, og tror du at Star Citizen noen gang vil bli helt ferdig?