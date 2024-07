Spill The Crew Motorfest, AEW og EA Sports FC 24 gratis denne helgen

HQ

Det har vært en tradisjon i mange år at Microsoft i forkant av hver høytid tilbyr et utvalg av vanligvis tre spill som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad av alle som har Game Pass Core eller Game Pass Ultimate gjennom et program som kalles Free Play Days. Vi pleier å rapportere når det er bedre titler på tilbud, og det er akkurat det de har i dag. Det er fire ganske konkurransedyktige spill som vi tror mange av dere kan være interessert i.



AEW: Fight Forever



The Crew Motorfest



EA Sports FC 24



MLB The Show 24



Alle kan nå lastes ned og spilles fritt frem til klokken 09:00 mandag morgen. Det er også salg på alle titlene frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, får du selvfølgelig beholde lagringsfilen din.

Som for å gjøre det hele litt bedre, gjelder tilbudet på EA Sports FC 24 frem til tirsdag i neste uke, mens MLB The Show-tilbudet gjelder for alle uavhengig av Xbox-abonnement.