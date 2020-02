Spill The Division 2 og Dragon Ball FighterZ uten ekstra kostnad på Xbox One denne helgen

Om du har et Xbox Live Gold- eller Ultimate-abonnement, så har du alt du trenger for å være kvalifisert til Microsofts Free Play Days-program. Med det får du hver helg nyte et lite utvalg aktuelle spill uten ekstra kostnad.

Etter dette er det som regel store rabatter på disse spillene i samme periode om du ønsker å kjøpe dem, og du kan så klart fortsette der du slapp i gratis-versjonen. Her er spillene som gjelder denne helgen:

• Dragon Ball FighterZ

• Just Cause 4

• The Division 2

Skal du laste ned og teste noen av dem?