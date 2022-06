Spill tre Warhammer-titler gratis denne helgen

HQ

Som du kanskje vet har Microsoft et program de kaller Free Play Days, som er et utvalg av vanligvis tre titler som Xbox Live Gold- og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned gratis og nyte i løpet av en helg (frem til mandag klokken 9 for å være mer eksakt).

Ettersom det var en rekke Warhammer-annonseringer tidligere i uken er det nettopp Warhammer som er temaet for spillene som tilbys denne gangen. Som vanlig får du beholde all fremgang om du bestemmer deg for å kjøpe spillene etter perioden, og de er alle rabatterte. Her er helgens utvalg:

• Warhammer: Chaosbane

Standard Edition at 80% off

Magnus Edition at 70% off

Slayer Edition at 60% off

• Warhammer: Vermintide 2

Standard Edition at 80% off

• Warhammer 40,000: Mechanicus

Standard Edition at 70% off