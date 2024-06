Spill uten kompromisser med Samsungs Odyssey OLED G6-skjerm

HQ

Etter hvert som spillmotorer og maskinvare blir stadig kraftigere, blir det enklere og enklere å kjøre de nyeste og mest krevende spillene på deres grafiske og ytelsesmessige grenser. Riktignok er vi fortsatt på et sted der det stort sett bare er de kraftigste datamaskinene som kan oppnå en slik bragd, men hvis du har en battlestation som kan levere 4K-grafikk med høye bildefrekvenser, trenger du en skjerm som kan håndtere oppgaven også.

Her kommer Samsungs Odyssey OLED G6. Denne enheten kombinerer slående og fantastisk OLED-grafikk med flytende og høye bildefrekvensalternativer, slik at du kan få det beste ut av et videospill.

For å se hvordan denne skjermen fungerer i praksis, må du huske å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om enheten.