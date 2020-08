Spill vi gleder oss til i august

Du ser på Annonser

Året har rast unna, og vi er allerede i august - og denne måneden byr på noen flotte spill også. I vår månedlige videoserie ved navn Games to Look For, går vi gjennom spillene du bør holde øye med i løpet av måneden. I vår seneste video ser vi på spill som Horizon: Zero Dawn til PC og InXile Entertainments Wasteland 3, for å nevne noen.

Sjekk ut videoen øverst, og fortell oss gjerne hvilke spill du ser mest frem til i kommentarfeltet nedenfor.