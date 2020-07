Spill vil visst koste mer på PlayStation 5 og Xbox Series X

Du ser på Annonser

Tro det eller ei, folkens, men prisene på spill har ikke endret seg stort gjennom årene. Faktisk kan man si at de generelt har blitt billigere. Ganske rart med tanke på hvor mye større mange av dem har blitt og hvor dyre de har blitt å utvikle. Nå kan det dog virke som om vi må forberede oss på å betale mer.

Gjengen i GamesIndustry.biz har nemlig snakket med 2K som kan avsløre at PlayStation 5- og Xbox Series X-utgavene av NBA 2K21 vil ha en anbefalt pris på $69.99/£64.99, mens de som skal spille på PS4 og Xbox One kun trenger å betale de klassiske $59.99/£59.99.

Nå er dette selvsagt bare ett spill fra én utvikler, men 2K og moderselskapet Take-Two er tross alt giganter og trendsettere i industrien. Samtidig skal vi ikke glemme at både Sony og Microsoft var tydelige på at en potensiell prisøkning av spill ville avhenge av hva utviklerne og utgiverne gjorde, så nå kan vi kanskje ha fått en indikasjon på hva vi har i vente fremover. Ikke spesielt overraskende for oss her til lands siden vi allerede har sett tegn til prisøkningen ved at spill som Red Dead Redemption 2 og The Last of Us: Part II koster mer enn de 599 kronene som var vanlige før.

Ville en slik prisøkning overrasket deg?