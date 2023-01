Spillbar Bayonetta Origins-teaser i Bayonetta 3

HQ

De som eier Bayonetta 3 og har oppdatert spillet sitt til versjon 1.2.0, kan få en liten forsmak på Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon akkurat nå.

Så lenge du har tilgang til butikken The Gates of Hell i Bayonetta 3, er alt du trenger å gjøre å kjøpe den gamle bildeboken, og da vil du kunne låse opp denne spillbare teaseren.

Det er ikke så mye innhold i den lille demoen, men hvis du ser frem til den kommende forløperen, kan den være verdt en titt. Demoen har faktisk vært tilgjengelig siden The Game Awards, men Nintendo har nylig publisert et innlegg på Twitter som minner folk om å spille den.

Selv for de som ikke eier Bayonetta 3, kan det være verdt å se opp for Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon når det slippes, ettersom utviklerne har lovet at det vil være helt ulikt det fansen har opplevd før, og kan være en fin inngangsport for de som ennå ikke har hatt sjansen til å spille Bayonetta.