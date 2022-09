Spillbar Go Fight Fantastic-demo ute nå

Go Fight Fantastic lanseres ikke før neste år, men du kan prøvet spillet allerede nå ettersom en tidsbegrenset demo har blitt utgitt via Steam. Demoen fjernes 26. september, men inntil da kan du prøve ut 1-3-personers co-op både online og offline, komplett med en Horde-modus for å utfordre spillernes samarbeidsevner.

Her er den offisielle beskrivelsen fra Steam:

"An exciting 1-3 player (co-op) hack n' slash. Each playable character has their own unique set of abilities and specific role to play in the party. Find cool upgrades and customize your character, explore and beat hard bosses in Story mode or meet your maker in the Horde Mode Arena."