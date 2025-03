Spillbart Grand Theft Auto VI -kart i GTA V fjernet av Take-Two

HQ

Take-Twos juridiske forbudshammer har slått til igjen. Etter hvert som vi nærmer oss Grand Theft Auto VIs tilsynelatende lansering, ser det ut til at flere moddere står overfor nedtak av Grand Theft Auto-innholdet. Ved denne anledningen har modder og YouTuber Dark Space sett sin Grand Theft Auto VI kartmod tatt ned.

Korty\ sagt hadde han laget et spillbart kart i Grand Theft Auto V basert på spillverdenen til Grand Theft Auto VI. Han sa at han forventet en nedtaking på et tidspunkt, men var overrasket over at han ikke fikk en e-post eller advarsel på forhånd.

Dark Space mener at kartet hans ble fjernet fordi det var "sannsynligvis litt for nøyaktig", ifølge et innlegg han la ut på sosiale medier. "De må føle en slags trussel fra at det eksisterer, fordi de føler at det å ha en spillbar versjon av kartet å kjøre rundt i kan ødelegge overraskelsen og det nye ved GTA 6 når det slippes", sier han.

Etter mengden lekkasjer vi har sett for Grand Theft Auto VI så langt, er det ingen overraskelse at Rockstar og Take-Two er ekstra forsiktige. Frem til vi har fått en ny offisiell trailer eller litt informasjon fra utvikleren og utgiveren, vil fansen likevel fortsette å lage prosjekter som dette i håp om å få tiden til å gå før GTA VI lanseres.