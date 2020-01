Spillbransjen omsatte for 120 milliarder dollar i 2019

Spillbransjen vokser hvert eneste år, både via Battle Royale-spill, mobilspill og vanlige konsoll- og PC-spill. Vi ser nærmere på omsetningstallene fra 2019.

Det kan vi takket være en rapport hos SuperData, som estimerer at spillbransjen totalt omsatte for over 120 milliarder dollar i 2019, som representerer en vekst på 4% i løpet av et år.

Det er mobilspill som står for den største delen av denne omsetningen med 64 milliarder dollar, tett etterfulgt av PC med 29.6 milliarder, og til slutt konsollene med 15.4 milliarder dollar.

Spillet med den største omsetningen var nok en gang Fortnite med 1.8 millarder dollar.