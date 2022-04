Spiller har fullført Elden Ring på tre timer uten å ta skade

HQ

Elden Ring er, som andre FromSoftware-spill, ganske vanskelig, men det finnes folk der ute som ikke bare ønsker å mestre spillet, men også konstant barbere timer av fullføringstiden sin. Blant disse finner vi streameren Seki, og han har nådd en veldig imponerende milepæl.

Som Kotaku skriver klarte Seki nylig å fullføre spillet på bare tre timer, men samtidig med det skjedde det uten å ta skade i det hele tatt.

"The goal is to reach the credits without taking a hit/stagger from enemies or traps, or any form of damage including fall damage/poison, etc. This adds difficulty to the run as I don't have access to buffs such as Red-Feathered Branchsword which could potentially increase my damage output if I had low health."

Du kan se reprise av streamen hans her, hvor han klarer det ved å bruke en dexterity/intelligence-build, og ved å bruke Moonveil Katana.