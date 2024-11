Spilling med profesjonelle lagringsmuligheter

Med fremveksten av opptak og video med ultrahøy oppløsning opptil 12K står både fagfolk og entusiaster overfor en konstant utfordring: lagring. Det samme kan sies for spillere, som har kjempet mot økende filstørrelser i mange år, og en rask en som ikke har blitt besvart i lagringsplassen som er montert i moderne konsoller, og til en viss grad til og med PC-er.

Skybaserte alternativer krever ofte raskt og pålitelig internett - noe som ikke er en garanti selv i disse dager, og vanligvis bare tilgjengelig i nærheten av store byer. Du kan ta med en stor harddisk, men de kan være tungvinte å transportere, med en enorm risiko for fysisk skade hvis det er en gammel SATA-stasjon med bevegelige tallerkener og en delikat lesemekanisme

Her kommer Samsung T9 USB SSD inn i bildet - designet spesielt for profesjonell bruk, med en rekke funksjoner for å takle disse problemene og perfekt for å ta med til et LAN, en venns hus eller på ferie. Og siden det er en NVMe-stasjon uten bevegelige deler trenger du ikke å bekymre deg for en humpete flytur eller dårlige veier når du sykler. Takket være størrelsen kan den lett dras vekk fra konsollen hjemme også.

Samsung T9 tilbyr et nivå av kompatibilitet og allsidighet som ikke finnes i typiske forbrukerprodukter. Den fungerer sømløst med de fleste Windows-, macOS- og Android-enheter, samt moderne spillkonsoller, noe som gjør det enkelt å bytte mellom økosystemer. Denne tilpasningsevnen betyr at du kan bruke T9 til flere formål, inkludert støtte for høyytelses 12K-kameraer, eller bære ikke bare spill, men store datafiler som brukes til skole eller jobb - denne eksterne stasjonen er ment å brukes, og er bygget for det. Du trenger ikke lenger fem forskjellige stasjoner. Du kan ha og bruke bare én, og for de som trenger litt sikkerhet støtter stasjonen AES-256 bit, noe som betyr at den kan krypteres til et nivå som er direkte ulovlig i noen land.

Med en vekt på bare 122 gram er Samsung T9 virkelig ultrabærbar. Overflaten har et fint, sklisikkert mønster, ideelt for utendørs bruk, eller bare veldig praktisk i daglig bruk der de fleste harddisker med sin skinnende overflate også er veldig glatte, og ikke godt egnet for faktisk håndtering eller flytting. Med sin 3-meters fallmotstand og 5-års begrensede garanti er den bygget for å tåle virkelige forhold og gir deg en garanti som går langt forbi det de fleste andre kan tilby deg.

Med lagringsmuligheter på opptil 4 TB har T9 plass til selv de mest dataintensive prosjektene og spillsamlingene, og sikrer at når du tar med spill til en spillkveld hjemme hos vennene dine, vil deres utilstrekkelige internettforbindelse ikke være et problem i det hele tatt. Takket være USB 3.2-grensesnittet leverer den overføringshastigheter på opptil 2000 MB/s også, noe som sikrer at nye spill kan lastes inn på konsollen på minutter i stedet for timer. Bare for å sette det i perspektiv, de gamle SATA-stasjonene har en veldig teoretisk topphastighet på 120 MB/S, og det er veldig teoretisk.

Og så kan du selvfølgelig utnytte den ekstreme hastigheten til å spille direkte fra harddisken på både konsoll og PC. Dette er det desidert mest brukte alternativet for mange, og mens moderne konsoller kun tillater at siste generasjons spill kan spilles direkte fra eksterne stasjoner betyr det at du effektivt har utvidet bruken og spillbiblioteket i din besittelse.

Selv når den brukes til direkte spilling sikrer Samsungs Dynamic Thermal Guard-teknologi at T9 forblir kjølig ved å spille spill fra stasjonen, og forhindrer overoppheting som kan redusere overføringshastighetene.

Samsung T9 kan være designet med profesjonelle i tankene, men den er også ideell for spillere som trenger ekstremt rask og ekstremt pålitelig lagring mens du er på farten.