Spillinntektene falt for Microsoft i forrige kvartal

Microsoft leverte nettopp resultatene for tredje kvartal (januar - mars) i regnskapsåret 2023, og som vanlig for selskapet tjener det penger. Mye penger. Den totale inntekten var 52.9 milliarder dollar, og 18.3 milliarder dollar av det var nettoinntekt. Dette betyr at Microsoft nesten tjente en tredjedel av prislappen til Activision Blizzard på bare tre måneder.

Dessverre er Xbox ikke en viktig faktor i denne sammenhengen, og resultatene var noe blandede. Det viser seg at spillinntektene er redusert med 4% sammenlignet med samme kvartal i fjor, men dette er fortsatt det nest beste resultatet for denne perioden som Xbox-divisjonen noensinne har hatt. Xbox-maskinvaren ble spesielt hardt rammet og gikk ned 30%, mens innhold og tjenester (inkluderer Game Pass) økte med 3%.

Fremover ser Microsoft ut til å være mer positiv ettersom nye og varme titler nærmer seg utgivelsen. Finansdirektør Amy Hood sier at selskapet forventer "mid til high single digits" inntektsvekst i løpet av april - juni, og "low to mid teens Xbox content and services revenue growth" (nye spill får folk til å registrere seg for Game Pass).

Nintendo og Sony forventes å levere sine resultater i løpet av de kommende ukene.

Takk til The Verge