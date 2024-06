Spillopptak kommer til Steam

HQ

Etter at brukerne lenge har etterspurt en forenklet og innebygd måte å spille inn og dele spillklippene sine på via Steam, har Valve svart med den nye Steam Game Recording-funksjonen. Foreløpig er dette systemet i beta, men det ser ganske solid ut så langt.

Som forklart i et innlegg på nettstedet, fungerer det som du forventer, under et spill kan du velge å ta opp visse øyeblikk eller hele spill / gjennomspillinger med bakgrunnsopptak. Vær imidlertid forberedt på å spise opp plass på harddisken din hvis du velger sistnevnte.

Du kan lage klipp og spille dem av på nytt for å fange de beste eller verste spilløyeblikkene dine, før du deler dem på nettet og med venner. Som vist i et eksempel i Dota 2, har Valve også introdusert høydepunktmarkører i tidslinjene for lengre klipp, slik at du kan følge med på bestemte helter og se de beste øyeblikkene dine.

Kommer du til å bruke Steam Game Recording?