Spillutvikler forklarer hvorfor AAA-titler tar så lang tid å lage

Spillverdenen er veldig annerledes enn den var for ti, eller til og med fem, år siden, og en av de største forskjellene folk legger merke til, er at AAA-spill tar utrolig lang tid å lage. Hvis et stort spill begynte å bli utviklet nå, ville vi sannsynligvis forvente at det ville komme på neste konsollgenerasjon.

Mark Darrah, BioWare-veteran og nåværende konsulent på Dragon Age: The Veilguard, snakket om hva som tar AAA-spill så lang tid å lage på sin YouTube-kanal. I den 25 minutter lange videoen forklarer Darrah hvorfor vi ser at spill blir annonsert flere år før arbeidet i det hele tatt begynner.

Ifølge Darrah er det viktig at spillet er i offentlighetens bevissthet, selv om utvikleren ikke kommer til å jobbe med det på en stund. "Det kan være fordi utgiveren har en litt svak portefølje, og de vil at publikum skal huske at de fortsatt har viktige spill i baklomma. Det kan være fordi studioet vil ha spillet annonsert fordi de er bekymret for at utgiveren ellers kan drepe det," sier han.

I tillegg gir studioene tilsynelatende inntrykk av at dette fjerne spillet er under utvikling parallelt med studioets prioriteringer, noe Darrah sier stort sett aldri skjer. Andre faktorer som størrelsen på et spill, teamet som er involvert, og hvor detaljerte funksjonene er, kan også føre til at et spill tar nesten ti år å utvikle.