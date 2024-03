Spillutviklere er bekymret for fremtiden til Apple Arcade

HQ

Tanken bak Apple Arcade var ganske enkel fra starten av. Apple ønsket å tilby flere abonnementstjenester og gjorde dette ved å gi tilgang til en rekke spill på alle plattformer til en fast pris, og de lovet også at spillene på Apple Arcade aldri ville tilby ytterligere inntektsgenerering i form av loot boxes, mikrotransaksjoner eller battle passes.

En rekke flotte spill har blitt utgitt via Arcade, men utviklerne er nå usikre på om Apple vil støtte tjenesten i fremtiden. I et intervju med Mobilegamer.biz har flere anonyme utviklere uttrykt tvil om Arcade.

Ikke bare har Apple kansellert flere prosjekter. De har også kuttet ned på de i utgangspunktet tilsynelatende sjenerøse utbetalingene til utviklere som ble med i tjenesten:

"Vi kommer til å se at beløpet synker og synker og synker og synker helt til det er småpenger. Da begynner det å bli mye mindre lønnsomt å legge ut et spill på Arcade."

En annen kilde har hevdet at Apple har "cancelled a shitload of projects and pissed off a lot of people", og at dette skjedde allerede våren 2021. I tillegg sier mange at Apple ikke lenger bestiller originale spill fra utviklere, men kjøper dem, og bare de som er basert på allerede populære merker.