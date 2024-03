Spillutviklere saksøkes for å ha gjort spillene sine for avhengighetsskapende.

HQ

Rockstar, Mojang, Activision Blizzard, Epic Games, Roblox med flere har blitt saksøkt for å ha gjort spillene sine for avhengighetsskapende. Flere klager har kommet fra hele USA, rettet mot spillutviklere som angivelig utnytter spillere.

I et søksmål fra Arkansas (takk, PCGamer) hevdes det at en kvinne har sett en kraftig forverring i sønnens oppførsel etter at han begynte å spille vanedannende dataspill. Hun la først merke til denne atferden da han var 12 år gammel. I dag er sønnen 21 år og bruker angivelig 350 dollar i måneden på spill, har droppet ut av skolen, fått diagnosen depresjon og angst, og opplever abstinenssymptomer som resulterer i "raseri, sinne og fysiske utbrudd".

I søksmålet hevdes det at det er skaperne som er ansvarlige for skadene som er forårsaket av deres forsømmelige design, men spillutviklerne har ikke tenkt å finne seg i dette. Argumentet deres er at det at de synes at spillene deres er for underholdende, ikke er en grunn til å stenge dem ned.

Mange spill i dag belønner deg både for tiden du bruker på dem og for dine generelle ferdigheter. Fortnites battle pass krever for eksempel at du fortsetter å spille, i fare for å miste de dyrebare skinnene på slutten av belønningsbanen.

Synes du søksmålene er riktige?