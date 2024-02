Spin-off-filmen til Ferris Bueller's Day Off har funnet sin regissør

HQ

Det hersker en oppfatning om at Hollywood sliter med å produsere noen form for friske og nyskapende originalfilmer, og at produksjonsgigantene i stedet foretrekker å vende tilbake til etablert og eksisterende, trygg IP. Dagens nyhet gjør ikke mye for å ta avstand fra denne oppfatningen.

Jeff "The InSneider" Sneider har nemlig publisert en ny rapport som avslører at Paramount går videre med spin-off-filmen Ferris Bueller's Day Off, og at filmen har funnet sin regissør.

Ifølge rapporten vil filmen følge de to bilbetjentene som bestemte seg for å ta Ferrarien til Camerons far på en kjøretur etter at Ferris, Sloane og Cam etterlot den i sin besittelse i Chicago. Filmen er lagt opp som et dagseventyr som ganske enkelt følger de to betjentene mens de kjører gjennom byen i den italienske sportsbilen.

Når det gjelder hvem som skal lede prosjektet, sies det at David Katzenberg skal regissere, en person som er mest kjent som produsent for filmer som It og skrekkfilmen Child's Play, samt som manusforfatter på den kommende Beetlejuice 2.

Det er ikke sagt noe om rollebesetningen i denne spin-off-filmen, men den skal etter sigende få tittelen Sam & Victor's Day Off.