Spinal Tap II slipper første teaser før premieren i september

Mer enn 40 år etter at ideen om en mockumentary ble lansert med This is Spinal Tap, er det falske bandet tilbake i oppfølgeren, som nettopp har sluppet sin første teaser.

I den korte teaseren ser vi en ukjent hånd som skrur opp bassen, modulen, diskanten og mer til 11, slik at vi vet at ting er i ferd med å bli virkelige, før vi til slutt ser en skive som er skrudd til uendelig. På en eller annen måte er dette Spinal Tap som går enda lenger utover.

Regissør Rob Reiner er tilbake i filmen, sammen med stjernene Christopher Guest, Michael McKean og Harry Shearer. Dessverre så vi ingen av dem i traileren, men vi er sikre på at de vil ha noen passende ville looks når de kommer tilbake i september.