Spinnville minispill og kamper i Lost Judgment-trailer

De av dere som har hatt gleden av å innta Yakuza-universet vet at man alltid får delta i noen ufattelige kamper og minispill utenom det vanlige, noe som også til en viss grad var tilfellet i Judgment. Oppfølgeren til sistnevnte vil tydeligvis ta det til et nytt nivå.

Om du fryktet at Yakuza-seriens skifte over til turbaserte kamper ville føre til mangel på absurde kamper i sanntid kan du legge vekk disse med en gang, for den nye traileren fra Lost Judgment gjør det fullstendig klart at Ryu ga Gotoku Studio vil la oss gjøre noen helsprø ting både i slåssekamper, på skateboard, i karaokebarer og andre steder man ikke akkurat tenker på først når man hører om en privatdetektiv.