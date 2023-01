Spionthrilleren Heart of Stone har premiere i august

HQ

Netflix har nylig avslørt 49 filmer som kommer i år, hvorav en av dem er spionthrilleren Heart of Stone, der Gal Gadot spiller en CIA-agent som har til oppgave å beskytte organisasjonens farligste eiendel.

Heart of Stone har premiere 11. august, og er ment å være starten på en ny franchise som ligner på Mission: Impossible-filmene.

Den blir regissert av Tom Harper, som tidligere har jobbet med biografien The Aeronauts fra 2019, The Woman in Black: Angel of Death og tre episoder av Peaky Blinders.

Foruten en første teaser i september 2022 har vi ikke sett mye annet om denne filmen, men med tanke på at den skal slippes i august kan det tenkes at Netflix vil få hype-toget til å rulle ganske snart.

Er du spent på Heart of Stone?