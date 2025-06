Spiritfarer-utvikler presenterer nytt prosjekt At Fate's End

Under Xbox Games Showcase tok utvikleren Thunder Lotus seg tid til å avsløre og presentere sitt neste prosjekt for verden. Tidligere kjent som skaperne av Spiritfarer, vil dette neste spillet ha en lignende visuell stil og estetikk, men ideen og navnet er veldig annerledes.

HQ

Spillet er kjent som At Fate's End, og er et 2D-side-scrollende actioneventyr der spillerne får i oppgave å kjempe mot sine fraseparerte søsken i intense og fantastiske kamper. Det vil ha en "emosjonell kjerne" og beskrives i en pressemelding som "et mer intenst, mer actiondrevet spill, men ikke mindre intimt". Når det gjelder hva dette betyr i praksis, kan vi forvente en historie som "handler om hvordan familier går i stykker - og hvordan de kan komme sammen igjen."

Når det gjelder når At Fate's End lanseres, vil det debutere en gang i 2026 på PC, Xbox Series X/S, og PS5 også, med en dag en lansering på Game Pass.