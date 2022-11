Spis som en krigsgud med God of War: Ragnarök-kokeboken

HQ

Noen av de mest sjarmerende scenene i det anerkjente God of War: Ragnarök er når den dysfunksjonelle gruppen av guder sitter rundt et bord i Brok og Sindris hus for "familiemiddag". Men det er vanskelig å fastslå nøyaktig hva som spises, og derfor er det fint at de nå har en løsning på dette.

En offisiell kokebok basert på God of War: Ragnarök har nemlig blitt gitt ut, med tonnevis av oppskrifter inspirert av Kratos og Atreus' reise gjennom de ni rikene. Vi blir fortalt at det er over 60 ulike oppskrifter, inkludert en soppquiche, prosciutto-innpakket fiken, pølseruller og til og med en variant av Broks egen spesialitet, "Freakin' Gratitude".

Som om det ikke var nok inneholder boken også aldri tidligere sett bilder og ekstrahistorier fortalt av Týr, alt i én innbundet bok på totalt 192 sider.

Den selges for $39,99, og du kan bestille den fra både Amazon og Insight Editions.