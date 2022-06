HQ

Vi antar at Nintendo mente at spillmedier ikke dekket trendy frisyrer nok og bestemte seg derfor for å gjøre noe med saken. Derfor har de nå presentert noen nye frisyrer jevnt fordelt mellom Inklings og Octolings via Twitter. Se under.

Splatoon 3 lanseres eksklusivt på Switch 9. september. Hvor viktig er frisyrene i dataspill for din del?