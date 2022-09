Splatoon 3 setter salgsrekord på Nintendo Switch

HQ

En rekke serier har fått nytt liv på Nintendo Switch og solgt langt bede enn forgjengerne sine, så de fleste forventet at det tredje Splatoon-spillet ville slå de to andre ganske klart. Det kan man si var en underdrivelse.

Nintendo avslører nemlig at Splatoon 3 allerede har solgt over 3,45 millioner eksemplarer etter bare tre dager på markedet. Lyst til å høre noe som gjør dette ekstra imponerende? Disse salgstallene er hentet fra Japan, så de teller ikke med resten av verden engang. Dermed overrasker det nok ikke å høre at spillet har hatt tidenes beste lansering i Japan ved å slå blant annet Animal Crossing: New Horizons og Pokémon Black/White. Nå skal det bli spennende å høre hvordan spillet gjør det på verdenbasis.