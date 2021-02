Splatoon 3 spruter seg inn i 2022

Siden mer informasjon om The Legend of Zelda: Breath of the Wild II altså må vente til senere i år valgte Nintendo å avslutte kveldens Direct-sending med å kunngjøre en annen oppfølger.

Det tok ikke mer enn et par sekunder før det ble klart at et nytt Splatoon-spill er på vei, men ved å fokusere på hvordan man kan lage sin egen figur og nusselige partner i et post-apokalyptisk område virket det nesten som om det var et historiefokusert rollespill. Dette er selvsagt bare tull, for Splatoon 3 vil tydeligvis følge i kjente blekkspor med intense multiplayerkamper når det lanseres til Switch en gang neste år. Traileren viser også et nytt kart, et buelignende våpen, muligheten til å bestemme hvor man starter kamper og litt annet nytt småtteri, så det virker som om dette vil ta større steg enn Splatoon 2.