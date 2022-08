Splatoon 3 viser nye baner, våpen, tilpasningsmuligheter og kortspill

HQ

Da Nintendo fortalte at Splatoon 3 skulle få en hele 30 minutter lang Direct-sending i dag sa det seg selv at vi ville få veldig mye informasjon, men så var det sannelig mye selskapet skulle dele også.

For som Direct-sending og traileren under viser blir Splatoon 3 er langt større og bedre oppfølger enn Splatoon 2 var i forhold til originalen. I tillegg til alle våpnene fra forgjengerne får vi også se hvordan det nye sverd-lignende Splatana Wiper som også sender ut malingsprosjektiler, den bue-aktige Tri-Stringer-en og spesialvåpen som den lagfokuserte Tacticooler som deler ut styrkedrikker, haibomben Reefslider og mer.

Disse kan vi bruke i de tolv banene som blir tilgjengelig fra første stund den 9. september og en drøssevis med baner som kommer med oppdateringer senere. Når det gjelder banene som finnes i spillet med en gang får vi se helt nye som Eeltail Alley, Mincemeat Metalworks, Scorch Gorge og Undertow Spillway på toppen av klassikere som Hammerhead Bridge, Mahi-Mahi Resort og Museum d'Alfonsino.

Videoen under gir også enda flere eksempler på hvordan vi kan vise alt og alle stilen vår med utrolig mange ulike hatter, gensere og hva det måtte være å velge blant. Til og med skapningene disse befinner seg i kan tilpasses i Splatoon 3.

Når det gjelder gameplayet vil Turf War fortsatt være hovedmodusen hvor to lag med fire spillere hver kjemper om å dekke mest mulig av kartet med sitt blekk i løpet av tre minutter, men det er noen nye spennende inkluderinger også. En av de mest spesielle kalles Big Run, og vil gjøre slik at salmonid-er invaderer Splatsville. Denne vil bare være tilgjengelig med noen måneders mellomrom. Enda flere moduser vil komme etter lansering.

Om du er ute etter noe helt annet er det greit å nevne at Splatoon 3 også har et kortspill kalt Tableturf Battle hvor to spillere kjemper en slags spinoff av Turf War. Med over 150 kort å samle på, hvor hvert kort har sine egne styrker og svakheter høres dette ut som noe Pokémon-fansen muligens bør merke seg.

Med jevne mellomrom kommer også Splatfest tilbake, men denne gangen vil tre lag kjempe mot hverandre. Derfor er det kanskje ikke så rart at demoen som kommer den 27. august gir en første smakebit på dette med stein, saks og papir. Derfor vil kampene deles opp i to runder. Den første er enkel nok siden alle tre lagene kjemper mot hverandre. Deretter går turen til Tricolor Turf War hvor laget som vant kjemper mot to spillere fra hvert av de to andre lagene. Denne nye utgaven har også tre nye verter som heter Frye, Shiver og Big Man. Du kan se dem i aksjon i den nederste traileren.

Som om disse tingene ikke var nok har altså Nintendo store planer om å gi oss mange gratis oppdateringer og utvidelser i flere måneder etter lansering, samt noen større vi må betale for, så mangel på innhold blir det i alle fall ikke.

Lær mer om alt dette og et par andre ting i Direct-sendingen under.

HQ