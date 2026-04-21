Splatoon Raiders lanseres på Nintendo Switch 2 i juli

Leter du etter flere grunner til å hente Switch 2 i sommer? I så fall har Nintendo noe informasjon å dele som du absolutt ikke vil gå glipp av.

Etter Yoshi and the Mysterious Book i mai, kommer Splatoon Raiders i juli, som serverer et nytt eventyr i den elskede, fargerike og blekkete serien.

Spillet beskrives som et "single-player-fokusert spill", og premisset for Splatoon Raiders er å bli en mekaniker som jobber med den musikalske trioen kjent som Deep Cut for å våge seg dypt inn i Spirhalite Islands for å ta på seg Salmonids mens du jakter på skatter. Du kan se mye av dette i aksjon i den nye traileren for spillet nedenfor.

Utover dette har Nintendo avslørt en ny amiibo som vil lanseres sammen med Splatoon Raiders, som inneholder medlemmene av Deep Cut; Frye, Shiver og Big Man. Du kan også se hvordan dette ser ut i traileren over.

Nintendo sier også eksplisitt at selv om Splatoon Raiders er et enspiller-eventyr, støtter det flerspiller online og lokalt med opptil tre andre spillere.

Når det gjelder den nøyaktige lanseringsdatoen, vil Splatoon Raiders debutere på Switch 2 23. juli 2026, og du kan forhåndsbestille spillet i dag. Massevis av nye bilder for spillet har også blitt delt, som du alle kan finne nedenfor.