Gamereactor
Fire Emblem: Fortune's Weave

Splatoon Raiders og Fire Emblem: Fortune's Weave ser begge ut til å lanseres i sommer

Begge disse spillene har nå blitt oppdatert med PEGI-klassifisering på eShop, noe som vanligvis betyr at en lansering er nært forestående.

Mange mener at Nintendo har vært litt trege med å lansere store spill til Switch 2, selv om kritikken har blitt mindre etter lanseringen av det svært vellykkede Pokémon Pokopia. Men det er også noen veldig spennende titler på vei, ikke minst Splatoon Raiders og Fire Emblem: Fortune's Weave.

Og kanskje kommer disse to mye raskere enn vi kanskje hadde våget å håpe. Resetera har lagt merke til at eShop-sidene for begge disse spillene nå har blitt oppdatert med PEGI-aldersgrenser (her og her).

Dette beviser riktignok ikke nødvendigvis noe, men i et innlegg påpeker trådstarteren at Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders, Pokémon Pokopia og det kommende Kirby Air Riders alle hadde utgivelsesdatoer som var satt omtrent to til tre måneder etter at PEGI-klassifiseringen var ferdigstilt.

Hvis dette mønsteret holder seg, ser det ut til at vi kan se frem til en virkelig spennende spillsommer for Nintendo-konsollen, ettersom både Splatoon Raiders og Fire Emblem: Fortune's Weave selvfølgelig er svært etterlengtede og begge fyller et viktig hull i sortimentet.

Fire Emblem: Fortune's WeaveFire Emblem: Fortune's Weave
Splatoon Raiders og Fire Emblem: Fortune's Weave.

