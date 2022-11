Splinter Cell blir offisielt hørespill på BBC

HQ

Ubisoft jobber med Splinter Cell Remake, men i mellomtiden kan du oppleve Sam Fisher på en helt ny måte. Mer spesifikt kan du oppleve ham som en del av et hørespill på britiske BBC Radio.

Ja, det høres litt rart ut, men programmet heter Splinter Cell Firewall, og består av åtte episoder, som går fra 2. desember. Her følger vi Fisher på et oppdrag for å rekruttere og trene opp nye Fourth Echelon-agenter:

"When a lethal assassin from Fisher's past returns from the dead on a mission of murder, he is thrust into a race against time as a sinister threat to global security is revealed."

Det er Sndonis Anthony (The Archers) som spiller Sam Fisher.