Splinter Cell Remake sikter etter fotorealistisk grafikk

Ubisoft har endelig kommet skikkelig i gang med Splinter Cell Remake-utviklingen, og ambisjonsnivået ser ut til å være skyhøyt. Blant annet sikter de etter fotorealistisk grafikk.

Det fremgår i en ny stillingsannonse der de leter etter teknikere som må kunne gi dem følgende:

"Create highly detailed and photorealistic 3D character models and textures for use in-game, including heads, hair, and clothing."

Og fotorealisme er nok bare noe av det de sikter etter med denne remaken, så det blir spennende å se det i aksjon etter hvert.