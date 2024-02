Splinter sitt Fortnite-skin avslørt sammen med nytt utseende til Shredder

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles-crossoveren med Fortnite har blitt ganske godt mottatt, alt tatt i betraktning. Akkurat nå kan spillerne hoppe på kampbussen som hvilken som helst av skilpaddene.

Takket være lekkasjen fra Shiina har vi nå fått et første glimt av skilpaddenes mentor Splinter. Det ser ut til at Splinter også vil ha en unik ryggbling, og potensielt en unik hakke med staven sin.

Shredder får også et nytt skin, som viser standardvarianten hans i spillet, i stedet for Super-versjonen som først ble vist frem forrige måned. Begge disse Shredder-skinene vil også få sin egen Lego-versjon for spillere av Lego Fortnite.

Hva synes du om disse nye skinene?