Split Fiction sitt budsjett var omtrent dobbelt så stort som for It Takes Two

Med tanke på den voldsomme suksessen til It Takes Two, er det rimelig å anta at utvikleren Hazelight fikk lov til å gå enda større for sitt neste spill, det kommende Split Fiction. Dette har regissør Josef Fares så godt som bekreftet i et intervju nylig, der han avslørte at Split Fictions budsjett var nesten dobbelt så stort som for It Takes Two.

Da han snakket med MinnMax, uttalte Fares at Split Fiction har "nesten dobbelt så stort budsjett" sammenlignet med It Takes Two, og da han ble spurt om hvor det økte budsjettet gikk, la Fares til, "se på spillet mann, tuller du med meg, se på spillet!"

Til tross for at spillet hadde større økonomisk støtte, tok det omtrent like lang tid å lage det, noe Fares bekreftet da han snakket om utviklingstiden i år: "Tre og et halvt er enda bedre, tre-fire år er perfekt."

Fares benyttet også anledningen til å hinte om hva som er det neste for Hazelight, og hevdet at de kan se studioet gå utover den kooperative sjangeren.

"Hazelight handler om samarbeid og vil alltid være i vårt DNA, men det første spillet, Brothers, er enspiller, og hvem vet hva som vil skje i fremtiden."

Gleder du deg til Split Fiction, som debuterer på PC, PS5 og Xbox Series X/S 6. mars?