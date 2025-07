Splitgate 2 trekker seg tilbake til beta etter 96 % spillertap

HQ

Det har virkelig ikke gått bra siden 1047 Games presset Splitgate 2 ut av betaen 22. mai 2025. PC-befolkningen har krateret - 96% av spillerne har forlatt siden lanseringen - og konsollbrukere har også begynt å drive bort. Studioet trimmet allerede et lite antall ansatte for ikke lenge siden, og med alle disse alarmklokkene som ringer, ruller 1047 Games nå ut en bølge av endringer.

For det første innrømmer studioet at det gikk ut av beta altfor tidlig og med for lite innhold: ikke nok kart, for få moduser og mikrotransaksjoner priset som om de balanserte budsjettet til en liten månebase. Så teamet setter spillet tilbake i beta, og sier på X :

"Til Splitgate-samfunnet, Vi tror på Splitgate 2. Dette spillet betyr alt for oss - det har vært livet vårt i nesten 10 år, og vi er mer forpliktet enn noen gang til å levere den utrolige opplevelsen du fortjener. Vi har hørt tilbakemeldingene deres, og vi er enige med dere: Vi lanserte for tidlig.

Vi hadde ambisiøse mål med Splitgate 2, og i vår iver etter å dele det med dere, tok vi oss vann over hodet. Vi forhastet oss med visse funksjoner, hadde for lite innhold ved lanseringen, gjorde noen dumme feil, og viktigst av alt - vi ga dere ikke det polerte, portalfylte kaoset dere forelsket dere i. Så vi går tilbake til beta.

Vi vil holde hodet nede til tidlig neste år, og bygge om store deler av spillet for å fange ånden i det som gjorde Splitgate spesielt. Det betyr at vi omarbeider progresjonen fra grunnen av, legger til flere portaler på kartene våre, forenkler inntektsgenerering, fokuserer på klassiske spillmoduser som dere har etterspurt, og mer, som vi snart vil dele."

Når vi ser fremover, sier 1047 at de vil lytte nærmere til samfunnet før de forlater beta igjen. Dessverre kommer tilbakestillingen med smertefulle kostnadskutt: studioet permitterer ytterligere 45 ansatte og vil stenge servere for den originale Splitgate neste måned for å spare ressurser.

"For å gi oss selv tid til å bygge Splitgate du fortjener, har vi tatt den utrolig vanskelige beslutningen om å redusere visse roller og flytte ressursene våre for å fokusere på denne omarbeidet. Dette er hjerteskjærende. Dette er våre lagkamerater og venner, og de har vært med på å bygge det vi har i dag.

Vi håper å få dem tilbake når vi kan. I et forsøk på å beholde så mange teammedlemmer som mulig, kommer vi også til å stenge OG Splitgate-serverne om en måned. Selv om vi gjerne skulle holdt serverne online på ubestemt tid, har det kostet oss hundretusener av dollar de siste par årene, og vi må prioritere teamet vårt."

Målet: å komme ut av betaversjonen igjen tidlig i 2026, med en versjon av Splitgate som kombinerer det beste fra det originale spillet og Splitgate 2. Om det er nok til å trekke skytespillet - og studioet - ut av fallet, gjenstår å se. En lærdom føles allerede hugget i stein: et godt kjernespill kan ikke bære en live-service-tittel hvis det lanseres tynt, tidlig og pakket inn i tonedøv inntektsgenerering.